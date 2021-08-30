Желавший во что бы то ни стало войти в кафе калининградец разбил стеклянную дверь

За прошедшую неделю сотрудники вневедомственной охраны 265 раз выезжали на охраняемые объекты, с которых поступал сигнал тревоги. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области. В результате было задержано более 100 подозреваемых в совершении административных правонарушений, 7 из которых попались на магазинных кражах.

- В остальных случаях задержанные нарушали общественный порядок и распивали алкогольную продукцию в общественных местах, - проинформировали в ведомстве.

Характерным примером может служить инцидент, имевший место в ночь на минувшее воскресенье, когда группа задержания выехала по «сработке» тревожной сигнализации в кафе-магазине на проспекте Мира. Оказалось, там буйствовал некий мужчина, успевший высадить входную дверь заведения. Как пояснил 39-летний житель поселка Большое Исаково (после того как был задержан при попытке скрыться) он не почувствовал себя полностью отдохнувшим после того как ночной клуб в 4 утра закончил работу и всех посетителей попросили на выход. Желая расслабиться «на все сто», калининградец принялся ломиться в кафе быстрого питания, а когда сообразил, что и оно закрыто, расстроился настолько, что подобранным с земли камнем сокрушил стеклянную дверь.