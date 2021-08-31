Из-за церемонии закладки мемориала в центре Калининграда на 5 часов перекроют движение

В пятницу, 3 сентября, в Калининграде состоится церемония закладки первого камня в основание мемориала, посвященного сотрудникам специальных подразделений органов ФСБ России, погибших при исполнении воинского долга. В связи с этим с 6.30 до 12.00 будет закрыто движение транспорта и запрещена парковка транспортных средств по улице Марата на участке от улицы Дмитрия Донского до Театральной.

Мэрия призывает владельцев транспортных средств освободить от автомобильного транспорта территорию закрытия движения.