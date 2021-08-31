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Экономика31 августа 2021 8:54

Эксперты предсказали падение цен на жилье в Калининградской области

Наметившаяся тенденция связана с отменой льгот по ипотеке и рядом других факторов
Игорь ОРЕХОВИгорь ОРЕХОВ
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В Калининградской области наметилось снижение спроса на недвижимость, в связи с чем некоторые собственники уже вынуждены корректировать цены. А в недалеком будущем проявившаяся тенденция будет еще заметнее. Такое мнение в эфире радио «Business FM Калининград» высказал гендиректор агентства недвижимости «Авеню-Риэлт» Марат Субхангулов.

Местный специалист полностью согласен с главой Сбербанка Германом Грефом, который в интервью телеканалу «Россия 1 выразил уверенность в скором снижении цен на жилье на фоне отмены части льгот по ипотеке. Но в долгосрочной перспективе недвижимость все равно будет расти в цене – минимум на уровне текущей инфляции. Хотя рост этот будет значительно ниже, чем за прошлый год и неоднородным по разным категориям недвижимости, когда дешеветь будут только неликвидные предложения.