Страховой агент присваивал деньги, вырученные за полисы ОСАГО

Разменять пятый десяток в условиях пребывания за решеткой может 35-летний страховой агент калининградского филиала крупной компании. Как ранее судимый за мошенничество гражданин вообще попал в ее штат – вопрос отдельный. Но после того как, фигурально выражаясь, козла пустили в огород, парнокопытный принялся интенсивно «рубить капусту».

Вместо того чтобы дисциплинированно вносить в кассу предприятия полученные от реализации страховых полисов ОСАГО деньги, ушлый агент их присваивал. В итоге, пока его не взяли за… гм, хвост оперуполномоченные отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Центральному району Калининграда, успел нарубить 62 тысячи рублей.

- Действия злоумышленника квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения», - проинформировали в пресс-службе регионального УМВД России. – Ее санкции предусматривают для виновных лишение свободы на срок до 6 лет.