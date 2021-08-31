В квартире дома на улице Сергеева загорелись старые вещи

За сутки 30 августа калининградские пожарные ликвидировали два возгорания в жилых домах.

Первое ЧП случилось средь бела дня - в 14:54 Центр управления в кризисных ситуациях принял сообщение о пожаре на улице Тельмана в городе Светлый. Там в трехэтажном многоквартирном здании, на лестничной клетке последнего этажа воспламенилась проводка в электрощите. К моменту, когда прибыл пожарный расчет ПСЧ-31 в составе 7 человек и 2 единиц техники, возгорание было уже ликвидировано.

Затем, уже за 5 минут до полуночи стало известно о том, что на улице Сергеева в Калининграде из окон двухкомнатной квартиры на третьем этаже пятиэтажки валят клубы дыма. Оказалось, горели старые вещи, и вот тут экспертам было бы наверняка интересно установить причину возгорания. В итоге площадь пожара составила 2 квадратных метра. Пламя потушили пожарные расчеты ПСЧ-1 и СПСЧ в составе 11 человек и 3 единиц техники, пострадавших не оказалось.