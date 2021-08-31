В Калининграде хозяйка Porsche Cayenne не оплатила 123 штрафа и лишилась машины

. Фото: УФССП по Калининградской области

Жительница Калининграда накопила 123 штрафа за нарушение правил дорожного движения. Общая сумма достигла 106 тысяч рублей. Как сообщает УФССП по Калининградской области, оплачивать штрафы хозяйка Porsche Cayenne не спешила и в результате дело передали приставам.

Госавтоинспекторы с помощью камер системы «Безопасный город» выявили и задержали автомобиль, за рулем которого находилась должница. Судебные приставы оперативно выехали на место, арестовали машину и предупредили ее владелицу, что в случае неуплаты задолженности имущество будет передано на реализацию. Уже на следующий день владелица калининградка полностью погасила долг, а также оплатила исполнительский сбор - 97 тысяч рублей.