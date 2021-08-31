Под Калининградом на ночь закороют железнодорожный переезд

В ночь со 2 на 3 сентября в поселке Озерки под Калининградом из-за ремонта закроют железнодорожный переезд. Об этом сообщили в пресс-службе Калининградской железной дороги.

В ведомстве уточнили, что закроется переезд в 19:30 2 сентября, а откроется на следующий день в 8:30. Проехать через переезд смогут только автомобили экстренных служб и рейсовые автобусы.

- Для минимизации неудобств работы по замене щебня и креплений железнодорожного пути на переезде будут проводиться в вечернее и ночное время без перерывов в движении поездов, - добавили в пресс-службе.