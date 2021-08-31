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Общество31 августа 2021 12:19

Срок сдачи «Планеты Океан» в Калининграде перенесли на 2024 год

Постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин
Николай Литвинов
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Еще одним долгостроем в Калининграде стало больше. Список пополнило здание-шар «Планета Океан». Закладную доску в честь начала строительства музейного комплекса установили в июле 2013 года, но фактически работы начались в апреле 2017-го. Открытие планировалось к чемпионату мира по футболу-2018, но этого не произошло.

Здание-шар полностью остеклили. Внутри должны разместиться аквариумы и экспозиционно-выставочное пространство, но работы застопорились. Месяц назад в эфире радио «Комсомольская правда»-Калининград» директор Музея Мирового океана признала, что «дела сейчас не очень хороши».

В новом постановлении Правительства РФ, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин, срок сдачи объекта перенесен на 2024 год.