Срок сдачи «Планеты Океан» в Калининграде перенесли на 2024 год

Еще одним долгостроем в Калининграде стало больше. Список пополнило здание-шар «Планета Океан». Закладную доску в честь начала строительства музейного комплекса установили в июле 2013 года, но фактически работы начались в апреле 2017-го. Открытие планировалось к чемпионату мира по футболу-2018, но этого не произошло.

Здание-шар полностью остеклили. Внутри должны разместиться аквариумы и экспозиционно-выставочное пространство, но работы застопорились. Месяц назад в эфире радио «Комсомольская правда»-Калининград» директор Музея Мирового океана признала, что «дела сейчас не очень хороши».

В новом постановлении Правительства РФ, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин, срок сдачи объекта перенесен на 2024 год.