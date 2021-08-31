Санаторий, школы и банк: где выявили новые случаи коронавируса в Калининграде

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировали 181 случай коронавирусной инфекции.
Как сообщает региональный оперативный штаб, среди заболевших:
- 56 неработающих;
- 29 пенсионеров;
- 31 индивидуальный предприниматель и иные работающие;
- 11 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 7 студентов (КГТУ, КСПТ, Калининградский бизнес-колледж, КИРК, Калининградский институт управления, Гусевский политехнический техникум);
- 7 работников промышленных предприятий;
- 6 школьников;
- 5 детей в возрасте до 6 лет (садики не посещают);
- 5 работников транспортных предприятий, водителей;
- 5 работников предприятий пищевой промышленности;
- 5 медицинских работников;
- 5 работников образования;
- 2 сотрудника предприятий в сфере ЖКХ;
- 2 сотрудника организаций по оказанию бытовых услуг;
- сотрудник санатория;
- сотрудник предприятия по оказанию телекоммуникационных услуг;
- сотрудник охранного предприятия;
- сотрудник банка;
- воспитанник детского сада.
У 146 заразившихся болезнь протекает с симптомами ОРВИ, у 8 началась пневмония, 27 человек переносят без симптомов.