Санаторий, школы и банк: где выявили новые случаи коронавируса в Калининграде

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировали 181 случай коронавирусной инфекции.

Как сообщает региональный оперативный штаб, среди заболевших:

- 56 неработающих;

- 29 пенсионеров;

- 31 индивидуальный предприниматель и иные работающие;

- 11 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 7 студентов (КГТУ, КСПТ, Калининградский бизнес-колледж, КИРК, Калининградский институт управления, Гусевский политехнический техникум);

- 7 работников промышленных предприятий;

- 6 школьников;

- 5 детей в возрасте до 6 лет (садики не посещают);

- 5 работников транспортных предприятий, водителей;

- 5 работников предприятий пищевой промышленности;

- 5 медицинских работников;

- 5 работников образования;

- 2 сотрудника предприятий в сфере ЖКХ;

- 2 сотрудника организаций по оказанию бытовых услуг;

- сотрудник санатория;

- сотрудник предприятия по оказанию телекоммуникационных услуг;

- сотрудник охранного предприятия;

- сотрудник банка;

- воспитанник детского сада.

У 146 заразившихся болезнь протекает с симптомами ОРВИ, у 8 началась пневмония, 27 человек переносят без симптомов.