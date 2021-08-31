«Баба, придавленная горшком»: жители Светлогорска возмутились качеством копии знаменитой скульптуры Брахерта

Копия скульптуры, "доставленная из Италии" Фото: Facebook

В Светлогорске разгорается серьезный скандал из-за копии скульптуры «Несущая воду» Германа Брахерта. О том, что новое изваяние доставлено в Лиственничный парк города-курорта, написал в своем аккаунте мэр Владимир Бондаренко.

- Ура, возвращение «Несущей воду»! Волнительно. Старая копия не подлежала реставрации, изготовлена новая из цельной глыбы натурального мрамора. Скоро заработает фонтанчик, - написал Бондаренко.

Однако поздравления коллег вскоре начали перемешиваться с комментариями недоумевающих жителей Калининграда и Светлогорска. Вот только несколько наиболее выразительных мнений:

- Как-то вообще не похожа. Грустненькая и страшненькая.

- Покорно смотрящая вниз.

- В ней не так... В ней не так все, буквально - все, даже элементарный кувшин.

- Пропорции нарушены. Легкость и хрупкость, которая была у оригинала (и даже у копии, которую делала мастерская «Наследие»), исчезла напрочь.

- Бодипозитивно.

- Пополнела бабенка на югах, и кувшин тоже раздался.

- Какая могучая баба. Спортсменка, наверное.

- Придавлена кувшином и жизнью, да уж... хороша Маша, да не наша.

На вопрос, примут ли власти Светлогорска эту работу, Владимир Бондаренко корреспонденту «Комсомолки» ответить отказался, предложив написать официальный запрос в пресс-службу администрации.

Напомним, что оригинал скульптуры хранится в музее Германа Брахерта в Светлогорске, а ее копию, установленную в парке, в апреле 2020 года демонтировали и передали Музею изобразительных искусств. Чтобы Лиственничный парк не пустовал, было принято решение изготовить еще одну мраморную копию. Средства на нее выделили в рамках проекта «Развитие трансграничного туризма между Щитненским районом и Светлогорским городским округом».