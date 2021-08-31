В Черняховске осы из разоренного гнезда набросились и искусали 12-летнего мальчика

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Инцидент произошел около 17 часов в понедельник, 30 августа, на улице Калининградской в Черняховске. Как сообщает klops.ru, осиное гнездо висело в заброшенной постройке, где играли дети. В какой-то момент они сумели сбить гнездо на землю и убежали.

Разъяренные осы прилетели в расположенный рядом гараж, где находился 12-летний мальчик с родителями. Насекомые буквально набросились на школьника и принялись жалить его.

Фельдшер прибывшей на место скорой помощи сделал укол и забрал ребенка в больницу. Там врачи насчитали на теле мальчика больше 20 укусов и диагностировали аллергическую реакцию на них.