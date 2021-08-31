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Общество31 августа 2021 18:03

В Калининграде разыскивают девушку, пропавшую 15 августа

Дарья Дорошенко пропала после того, как вышла из дома
Николай Литвинов
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Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Калининградская полиция объявила в розыск 23-летнюю Дарью Дорошенко. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, 15 августа девушка вышла из дома по улице Пионерской и до настоящего времени не вернулась.

Приметы Дарьи: на вид 23-25 лет, среднего телосложения, рост - 165 см. Была одета в джинсы синего цвета, кроссовки белого цвета и белую футболку.

В случае если вы обладаете информацией, где может находиться Дарья, просьба сообщить в полицию по телефонам: 02, 102.