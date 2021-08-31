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Общество31 августа 2021 18:54

Жители 136 домов в Калининграде рискуют остаться без лифтов

Проблема коснется тех, кто не платит взносы в общий котел
Николай Литвинов
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Фото: Алексей БУЛАТОВ

Массовое отключение лифтов в Калининграде может произойти в 2024 году. Об этом во время прямого эфира во ВКонтакте рассказал директор областного фонда капремонта области Олег Туркин.

По словам чиновника, в течение трех лет наша страна в рамках Союзного государства обязалась заменить лифты, которые полностью выработали свой ресурс. Однако речь идет только о тех домах, где собственники квартир перечисляют взносы за капремонт в общий котел.

- Но есть еще 136 домов, где жильцы копят на свой маленький спецсчет. Там в 2024 году работа лифта, если он не будет отремонтирован, будет остановлена Ростехнадзором. Эта проблема может коснуться до 15 тысяч человек, - предупредил Олег Туркин.

Впрочем, по словам руководителя фонда, региональные власти уже в курсе сложившейся ситуации и планируют выделить средства на замену лифтов в домах со спецсчетом.