Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество31 августа 2021 19:41

В Светлогорске лифтовый подъемник остановили на 60 суток

Причиной стали установленное судом нарушение правил эксплуатации элетроустановок
Игорь ОРЕХОВИгорь ОРЕХОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

Светлогорский городской суд своим решением на 60 суток остановил лифтовый подъемник на местном пляже. Причиной названы грубые нарушения Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей предприятием «СЛК-Инвест», осуществлявшим деятельность по эксплуатации данного объекта.

- Это может способствовать возникновению аварийной ситуации и угрозы жизни и здоровью людей, - пояснили в суде.

Оказывается, уже введенный в строй подъемник до сих пор не имеет разрешения на допуск в эксплуатацию. Хотя «СЛК-Инвест» в июне и в августе обращалось в Северо-Западное управление Ростехнадзора с заявлениями о проведении осмотра и выдаче соответствующего документа. По результатам проведенных специалистами Ростехнадзора осмотров объекта и изучения представленных заявителем бумаг были составлены акты о том, что лифт не соответствует необходимым условиям. Выявленные тогда недочеты не устранены до сих пор.

В распространенном пресс-релизе отмечается, что хотя постановление суда не вступило в законную силу, оно подлежит немедленному исполнению.