Калининград встал в 10-балльных пробках

Конец рабочего дня и дождь снова сделали свое дело Фото: Яндекс.Пробки

Калининград снова встречает конец рабочего дня в 10-балльных пробках. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», автомобильный транспорт плотно стоит в заторах практически на всех городских магистралях. Судя по всему, их причиной стал дождь и законное желание горожан добраться до дома на такси. Кроме того, в центре на 18.30 замечено несколько ДТП:

- на улице Шевченко, напротив Нижнего озера;

- на улице Шевченко, напротив гостиницы «Калининград»;

- на Гвардейском проспекте у мэрии;

- на улице Александра Невского, у пересечения с улицей Курортной;

- на Аллее Смелых, у входа в Южный парк.

Самое затрудненное движение - по традиции в районе площади Победы.