В Калининграде вандалы разрушили качели в Киевском сквере

Качель с оторванной цепью Фото: администрация Калининграда

В Калининграде, в недавно открытом для посетителей Киевском сквере у кинотеатра «Киноленд», «погостили» вандалы. Как сообщает пресс-служба мэрии города, власти уже начали подчситывать убытки после их визита.

- В такие моменты иногда просто руки опускаются что-то делать, - сообщает пресс-служба. - Качели уже сломаны. И это не «некачественные материалы». Заказывая уличную мебель, мы пользуемся каталогами от производителей, разумеется, что мы руководствуемся соотношением цена - качество. Но ни один завод не выпускает качели с расчетом, что на них будет скакать толпа или в парк будут приходить посетители с кусачками (как в этом случае).

Интересно, что реконструированный сквер еще даже не принят по документам. Более того, не успели установить и камеры «Безопасного города», а потому и вандалов вряд ли найдут.