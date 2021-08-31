Дятлова прокомментировала отмену второй смены в школах Калининграда

В новом 2021-2022 учебном году в Калининграде свои двери откроют 48 школ. За парты только в городе сядут свыше 63 тысяч обучающихся (в прошлом году было 61 265 ребят), в том числе 7307 первоклассников (в прошлом году - 6835 человек). Еще больше 29 тысяч - это дети в детских садах.

- Это действительно большой прирост, - говорит Елена Дятлова. - Мы пока справляемся, но понимаем, что необходимо наращивать количество как школьных, так и дошкольных учреждений. Это реально! Сейчас в Калининграде строится пять детских садов - они откроют двери в следующем году. Крупнейшая школа № 59 строится на улице Рассветной, пристройка к школе № 50, проектируем новый корпус на 11-й и 46-й школе, по концессии школу на Левитана и еще четыре школы готовим. Делаем все, чтобы решить проблему. Да, нам бы всем хотелось, чтобы дети учились только в первую смену, а во вторую смену на базе школ было бы организовано дополнительное образование. Знаем, понимаем проблему…