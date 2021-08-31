В Калининградской области снимут фильм «Туда и обратно» с Вдовиченковым и Серебряковым

. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде 2 сентября стартует начало съемок фильма «Туда и обратно». Как рассказали в пресс-службе регионального министерства культуры и туризма, главные роли в драме исполнят Владимир Вдовиченков, Алексей Серебряков и Юлия Ауг.

Авторами сценария выступили Сергей Калужанов и Анастасия Степанова.

«Туда и обратно» - это история об 11-летнем мальчике и его отце, которые борются с болезнью мальчика, история о последнем путешествии, о самопожертвовании и о принятии.

Это фильм о любви, которая есть в каждом, и о страхе, которому подвластны все.