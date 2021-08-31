«Общепит закрыть»: в Черняховском и Полесском районах вводятся дополнительные ковидные ограничения

В Калининградской области вводятся дополнительные ковидные ограничения, правда, пока только для двух районов: Черняховского и Полесского. Согласно опубликованному постановлению правительства Калининградской области № 531 от 31 августа ограничения будут действовать до 21 сентября.

На территории округов запрещается:

- проведение массовых мероприятий любой тематической направленности;

- деятельность предприятий общественного питания, кроме работающих в образовательных организациях или осуществляющих обслуживание навынос или доставку заказов дистанционным способом.

Проведение банкетов, свадеб, корпоративов с количеством более 80 человек в Черняховском и Полесском городских округах разрешено при условии, что все присутствующие вакцинированы или имеют при себе ПЦР-тест, полученный не ранее чем за 72 часа до начала мероприятия.

Помимо этого, до 21 сентября на территории области продлеваются ограничения по заполняемости залов театров и филармоний - не более 50% от количества мест в зале.