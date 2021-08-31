В Нижегородской области задержан мошенник, обманувший калининградца

В городе Выкса Нижегородской области задержан 32-летний мужчина, обманувший калининградца. Как пишет пресс-служба УМВД по Калининградской области, мошенник под чужим именем разместил в интернете объявление о продаже раритетных напольных часов с кукушкой. Товаром заинтересовался калининградец, который связался с «продавцом» и перевел ему более 30 тысяч рублей. Товара он так и не дождался.

- Потерпевший обратился с заявлением в полицию, - сообщает подробности пресс-служба ведомства. - Сотрудники УУР УМВД в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали злоумышленника. Для этого полицейские выехали в служебную командировку по месту его жительства – в город Выкса. Из квартиры подозреваемого оперативники изъяли напольные часы, фотографии которых он использовал как наживку для поиска жертв своего обмана.

Сейчас в отношении продавца возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Он находится под подпиской о невыезде.

- Полицейские предпримут меры по возмещению ущерба потерпевшему, - добавляют в пресс-службе. - Расследование продолжается. Проверяется причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям.