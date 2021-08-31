В Гусевском районе разыскали пенсионера, потерявшегося в лесу

Найденный волонтерами пенсионер Фото: поисково-спасательный отряд «Запад».

В Гусевском районе Калининградской области волонтеры поисково-спасательного отряда «Запад» разыскали в лесу пенсионера, отправившегося за грибами. Тревожный звонок, как рассказывают представители отряда, поступил 29 августа в 21:00.

- Взволнованная дочь пропавшего 68-летнего мужчины сообщила о том, что утром ее отец на мопеде уехал в лес за грибами и домой не вернулся, связи с ним нет, - сообщают волонтеры.

Удалось собрать на поиски всего четырех человек (трое и Немана, один – из Черняховска). Вскоре в результате прочесывания леса был обнаружен мопед, и это позволило сократить круг поиска.

- Через несколько часов работы в гуще леса волонтеры услышали далекий мужской отклик и направились в его сторону. Ребята полтора километра медленно пробирались через болота, отклик становился все сильнее и сильнее. И вот Валерий Александрович найден! С 15 часов он не мог выбраться из леса, стоял в болоте и уже почти отчаялся. Оказалось, что у пропавшего 1 группа инвалидности, он страдает сахарным диабетом, перенес 4 операции, - добавляют волонтеры.

Вскоре мужчина был с комфортом доставлен в семью. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.