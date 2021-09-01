В Краснознаменском районе семью грибников разыскивали 19 сотрудников МЧС

В Краснознаменском районе сотрудники МЧС были привлечены для поиска пропавших супругов-грибников. Как сообщает пресс-служба ведомства, сигнал об их пропаже поступил в Центр управления в кризисных ситуациях 31 августа в 18:40

- В районе поселка Никольское Краснознаменского городского округа ушла в лес семейная пара: мужчина 1974 года рождения и женщина 1972 года рождения. До настоящего времени их местоположение было не известно. Находились в зоне действия мобильной связи, - уточняет пресс-служба.

Для поиска оперативно привлекли группировку сил в составе 19 человек и 9 единиц техники, в том числе от МЧС России 11 человек, 5 единиц техники, 2 кинологических расчета.

- 31 августа в 20.00 потерявшиеся были обнаружены и выведены из леса, медицинская помощь им не требуется, - отчитались в управлении.