В Калининграде на улице Ульяны Громовой сгорел автомобиль

В Калининграде вечером 31 августа, несмотря на дождь, на улице Ульяны Громовой сгорел автомобиль. Как сообщает пресс-служба управления МЧС по Калининградской области, сигнал о возгорании поступил в Центр управления в кризисных ситуациях в 19:45.

- В легковом автомобиле горел моторный отсек на площади одного квадратного метра, - уточняют в пресс-службе ведомства. - Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательных частей ПСЧ-4 и ПСЧ-3 в составе 11 человек и 2 единицы техники.