В Правдинском районе спасатели разыскали пенсионерку, переночевавшую в лесу

В Правдинском районе сотрудники МЧС были привлечены для поиском пенсионерки 1955 года рождения, отправившейся за грибами. Сообщение о ее пропаже поступило в Центр управления в кризисных ситуациях 31 августа в 9:58. Заявители уточнили, что в лес в районе поселка Фрунзенское Правдинского городского округа гражданка Костина Г.В. ушла еще 30 августа и мобильного телефона при себе не имела.

- Для поиска была привлечена группировка сил и средств в составе 16 человек и 7 единиц техники, в том числе от МЧС России 10 человек, 3 единицы техники, 2 кинологических расчета, - сообщает пресс-служба ведомства. - В ходе поиска было проведено наращивание группировки сил и средств до 38 человек и 13 единиц техники, в том числе от МЧС России до 20 человек и 5 единиц техники. 31 августа в 16.00 спасателями Калининградского поисково-спасательного отряда - филиала СЗРПСО женщина была обнаружена, медицинская помощь ей не требуется.