В Калининграде две недели разыскивают мужчину, страдающего потерей памяти

Пропавший Владимир Шушаков Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Калининграде ушел из дома и не вернулся 81-летний Владимир Александрович Шушаков. Как сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области, мужчина, страдающий деменцией и склерозом, пропал еще 15 августа.

- На вид Владимиру Алексеевичу 80-85 лет, худощавого телосложения, рост около 170 см, - говорится в опубликованной ориентировке. - Был одет: теплая кепка с мехом, шарф желто-черного цвета, куртка черного цвета на пуговицах, стеганая, водолазка белого цвета, джинсы синего цвета, ботинки черного цвета на молнии.

В случае, если Вы обладаете информацией о местонахождении Владимира Шушакова, просьба сообщить об этом в дежурную часть отдела полиции по телефонам: 554-502 (дежурная часть), 554-512, 554-612.