Ночью в Балтийске полицейские бросились вплавь спасать тонущего рыбака

Тонувшего рыбака оперативно доставили в больницу. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В среду около половины пятого утра в полицию Балтийска поступило сообщение от местного жителя о том, что со стороны Калининградского залива слышны крики о помощи. На место происшествия тотчас же были направлены находившиеся на суточном дежурстве сотрудники следственно-оперативной группы.

Как рассказали в пресс-службе УМВД по Калининградской области, полицейские быстро определили, откуда раздаются крики и бросились вплавь на помощь

- Несмотря на то, что было темно, полицейские смогли обнаружить утопающего человека примерно в 30 метрах от берега и 250 метрах от того места, где они зашли в воду, - отметили в пресс-службе.

Окоченевшего от холода посадили в резиновую лодку, которая плавала неподалеку, и доставили его на берег. Мужчина был передан бригаде скорой медицинской помощи. Его госпитализировали с диагнозом "переохлаждение", однако уже утром в среду выписали из больницы.

Тем временем выяснилось, что произошло. 42-летний житель Балтийска Станислав Перминов рыбачил в заливе и случайно выпал из лодки, после чего не смог забраться обратно. Если бы не грамотные и оперативные действия полицейских, мужчина неминуемо бы погиб.

Имена героев-полицейских: оперуполномоченный уголовного розыска лейтенант полиции Татлустан Алакаев и участковый уполномоченный младший лейтенант полиции Максим Чобан.