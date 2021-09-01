В Калининграде на улице Ялтинской «Ауди» раздавило упавшим деревом

Раздавленный деревом автомобиль Фото: «Сообщество автомобилистов Калининграда и области».

В Калининграде на улице Ялтинской, недалеко от пересечения с Московским проспектом, на автомобиль «Ауди» рухнуло подгнившее дерево. Были ли внутри пассажиры, пока неизвестно, однако очевидцы в «Сообществе автомобилистов Калининградской области» пишут, что рядом с местом происшествия стояла машина скорой помощи.

Судя по опубликованным снимкам, авто практически не подлежит восстановлению: у него выбиты стекла, сильно продавлена крыша, погнуты и открыты двери. Дерево же явно было усыхающим, на фото видна подгнившая и вывернутая из земли корневая система. Упасть оно могло из-за порыва ветра.