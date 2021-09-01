Александр Башин извинился из-за закрытия панорамного лифта в Светлогорске

После того как панорамный лифт в Светлогорске по решению суда признали опасным для эксплуатации, архитектор Александр Башин, являющийся одним из учредителей фирмы «СЛК-Инвест», владеющей этим объектом, извинился перед жителями города.

- Уважаемые горожане и гости города Светлогорска, прошу вашего извинения за причиненные вам временные неудобства, связанные с закрытием лифтового подъемника, - написал Башин в своем аккаунте в Фейсбуке. - Три месяца лифтовой подъемник работал без сбоев в электроснабжении, не было ни одного случая сбоя работы электроустановок. Никакой угрозы жизнедеятельности и здоровью граждан не было и не будет.

Далее Башин выразил недоумение из-за закрытия лифта на 60 суток.

- Объект показал свою необходимость и привлекательность, тысячи людей воспользовались услугами для спуска к морю. Панорамный вид на море и закат Светлогорска стали визитной карточкой города. Появилась возможность спуститься к морю малоподвижным жителям. Мы благоустроили и озеленили территорию перед лифтовым подъемником, продолжаем дальше обустраивать парк. Вызывает недоумение принятое судом решение, все замечания Ростехнадзора носят формальный характер и устранялись в рабочем порядке. Объект социальный, мы бесплатно оказываем услуги для малоподвижных слоев населения, инвалидов 1-й группы, и этот запрет скажется прежде всего на этой группе.

Архитектор добавил, что компания постарается «в максимально короткое время устранить замечания и продолжить работу».