C 1 сентября на побережье в Балтийске закрываются все спасательные станции

. Фото: "Вестник Балтийска"

Итоги купального сезона подвели в администрации Балтийского городского округа. Как сообщает «Вестник Балтийска», грамотами отметили всех 18 работавших летом спасателей.

- Работу наших сотрудников этим летом на трех городских постах оцениваю на четыре с плюсом, - сказал начальник спасательной станции Сергей Бендриков. - В уходящем сезоне мы спасли 20 человек, в прошлом году было 18 утопающих, шесть из них дети. В этом году детей единицы, но халатность родителей, бабушек и дедушек порой просто поражает. Хочу отметить, что в зоне ответственности наших спасателей не погиб ни один человек.

В 2022 году власти запланировали оборудовать спасательные станции в Мечниково и на Балтийской косе. А пока на городских станциях останутся только сторожа, которые в случае чего смогут прийти на помощь отдыхающим, но лучше все-таки не доводить до беды и беречь себя.

- Наши сотрудники прибывают в Мечниково или Павлово за 7-9 минут. Но все же не стоит рисковать жизнью и купаться в неположенных местах, в том числе там, где нами установлены соответствующие предупреждения, - призвал Сергей Бендриков.