Медработники, школьники и охранники: кто заразился коронавирусом в Калининграде

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировали 184 случая коронавирусной инфекции.
Как сообщает региональный оперативный штаб, среди заболевших:
- 46 неработающих;
- 31 пенсионер;
- 31 индивидуальный предприниматель и иные работающие;
- 14 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 11 работников промышленных предприятий;
- 10 школьников;
- 8 работников предприятий пищевой промышленности;
- 5 детей в возрасте до 6 лет, не посещающих садики;
- 5 работников образования;
- 4 студента (КИТИС, БФУ имени Канта);
- 4 работника транспортных предприятий, водителя;
- 3 воспитанника д/с;
- 2 сотрудника предприятий в сфере ЖКХ;
- 2 сотрудника организаций по оказанию бытовых услуг;
- 4 сотрудника охранных предприятий;
- 2 медицинских работника;
- работник с/х;
- сотрудник банка.
У 131 заразившегося диагностированы симптомы ОРВИ, у 24 развилась пневмония, 29 человек переносят бессимптомно.