Медработники, школьники и охранники: кто заразился коронавирусом в Калининграде

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировали 184 случая коронавирусной инфекции.

Как сообщает региональный оперативный штаб, среди заболевших:

- 46 неработающих;

- 31 пенсионер;

- 31 индивидуальный предприниматель и иные работающие;

- 14 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 11 работников промышленных предприятий;

- 10 школьников;

- 8 работников предприятий пищевой промышленности;

- 5 детей в возрасте до 6 лет, не посещающих садики;

- 5 работников образования;

- 4 студента (КИТИС, БФУ имени Канта);

- 4 работника транспортных предприятий, водителя;

- 3 воспитанника д/с;

- 2 сотрудника предприятий в сфере ЖКХ;

- 2 сотрудника организаций по оказанию бытовых услуг;

- 4 сотрудника охранных предприятий;

- 2 медицинских работника;

- работник с/х;

- сотрудник банка.

У 131 заразившегося диагностированы симптомы ОРВИ, у 24 развилась пневмония, 29 человек переносят бессимптомно.