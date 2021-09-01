Как сообщили в региональном министерстве здравоохранения, 2 сентября будет закрыт мобильный пункт вакцинации во Дворце спорта «Янтарный».

- Это связано с его переездом в другое помещение, - объяснили в министерстве. - Прививочный пункт будет располагаться в этом же здании Дворца спорта «Янтарный». Для удобства пациентов будет размещена навигация к месту его нахождения.

В пятницу, 3 сентября, пункт возобновит свою работу по ранее утвержденному графику: с 12 до 20 часов по будням и с 10 до 18 часов по субботам, воскресенье - выходной.