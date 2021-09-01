В Калининграде пройдет благотворительная ярмарка

Участие в ярмарке авторских работ – бесплатно. А вот часть выручки будет перечислена в благотворительный центр «Верю в чудо». Фото: Александр КАТЕРУША

В первые осенние выходные на улице Рокоссовского, 16, пройдет благотворительная ярмарка. Ее организаторы и вдохновители - предприниматель Константин Карасев и благотворительный центр «Верю в чудо».

- Платить за место не надо, - прокомментировал Константин Карасев особенности участия в ярмарке. - Часть выручки участников мероприятия за эти два дня будет переведена благотворительному центру «Верю в чудо». Для участия в ярмарке приглашаются все, кто производит какой-либо продукт: мыло, украшения, сумки, конфеты, декор, аксессуары.

Руководитель благотворительного центра «Верю в чудо» София Лагутинская также обратилась к горожанам.

- Здорово, что калининградцы, в частности Константин Карасев, организовали хендмейд-ярмарку, что часть вырученных средств пойдет на благотворительные цели, - сказала руководитель «Верю в чудо». - Когда пожертвования идут пусть небольшими, но многочисленными пазлами, формируется стабильный фундамент для устойчивого развития инфраструктурных, благотворительных программ. Такая помощь становится неоценимой поддержкой для семей с тяжелобольными детьми, для неизлечимо больных детей, оставшихся без попечения родителей.

- Уверена, что вы сможете найти интересные авторские вещи, аксессуары, украшения и много чего еще интересного, сможете порадовать себя и своих близких и при этом окажете помощь тяжелобольным детям, - подчеркнула София Лагутинская.

Специально оборудованные места для участников ярмарки появятся на улице Рокоссовского, 16, между 5-этажным жилым домом и зданием ДКБФ. Этой площадке уже дали название - «Р16».

Если хотите участвовать и вам есть что предложить горожанам, необходимо связаться с Константином Карасевым по телефону + 7-911-450-99-90.

Итак, 4 и 5 сентября, с 12.00 до 19.00, площадка «Р16». Участвуйте!

… Единственное, что может помешать реализовать доброе дело, - проливной дождь. Но на этот случай у организаторов есть план B. Ярмарку проведут в следующие выходные. И солнце будет!