К онлайн-трансляциям платформы «Сферум» смогут подключиться до 10 тысяч зрителей

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Цифровая образовательная платформа «Сферум», созданная совместно Mail.ru Group и ПАО «Ростелеком», к началу учебного года обновила функционал и добавила онлайн-трансляции, которые одномоментно могут просматривать до 10 тысяч участников. Теперь к школьным онлайн-мероприятиям могут присоединиться даже не авторизованные на платформе пользователи.

- Мы подготовили и запустили к началу учебного года очень удобный способ коммуникации - онлайн-трансляции для пользователей платформы. С их помощью можно демонстрировать любые школьные мероприятия, линейки, концерты. Массовые трансляции в «Сферуме» уже оценили представители органов управления образованием на всех уровнях, - сказал генеральный директор «Цифрового образования» Рубен Акопов.

Трансляции доступны в веб-версии и на платформе Android, в ближайшее время они появятся на устройствах с iOS. Трансляции могут смотреть как зарегистрированные пользователи «Сферума», так и неавторизованные участники, например ближайшие родственники ученика: родители, бабушки и дедушки. Для этого организатор трансляции должен отправить ссылку на мероприятие.

«Сферум» - это часть цифровой образовательной среды, которая создается Минпросвещения и Минцифры в соответствии с постановлением правительства РФ. Информационно-коммуникационная платформа призвана сделать обучение более гибким, технологичным и удобным. К настоящему моменту к платформе подключены более 500 тысяч пользователей.

«Сферум» позволяет учиться и общаться онлайн школьникам, учителям и родителям. Платформа основана на технологиях социальной сети ВКонтакте, регистрация обеспечивается через единый центр авторизации VK Connect - простой и безопасный инструмент. «Ростелеком» обеспечивает цифровую инфраструктуру и интеграцию с государственными информационными системами. Пользоваться платформой можно через мобильное приложение «Сферум» для iOS и Android, а также на сайте сферум.рф.