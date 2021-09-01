Группа Райффайзен получила высшую награду в области ответственного финансирования от журнала Global Finance

Группа Raiffeisen Bank International (RBI) удостоилась трех наград в регионе Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ). Среди них - главная премия за выдающееся лидерство в организации ответственного финансирования. Две другие награды - за выдающееся лидерство в организации выпусков облигаций устойчивого развития и выдающееся лидерство в размещении зеленых облигаций.

- Более 30 лет назад мы сыграли ключевую роль в обеспечении перехода стран ЦВЕ от плановой экономики к рыночной. Теперь мы хотим взять на себя ведущую роль в переходе наших рынков к экономическим моделям устойчивого развития. Мы прилагаем максимальные усилия, чтобы достичь этой цели, и уже добились первых больших успехов в этом направлении, - отметил глава Группы RBI Йохан Штробль. - Эти награды - самое высокое признание нашей работы.

Согласно рейтингу Bloomberg, по итогам первой половины 2021 года Группа RBI занимает первое место в Австрии и ЦВЕ по организации выпусков облигаций устойчивого развития - как по объему, так и по количеству размещений. В качестве эмитента RBI еще в 2018 году запустила собственную программу выпуска зеленых облигаций. В настоящее время RBI является крупнейшим эмитентом зеленых облигаций в Австрии - их общий объем достигает почти 1,3 млрд евро.

В 2021 году RBI расширила программу выпуска зеленых облигаций на свои дочерние банки. Tatra banka в Словакии, Raiffeisen Bank в Румынии и Raiffeisenbank в Чехии уже разместили в 2021 году зеленые облигации на общую сумму почти 1 млрд евро, в результате чего Группа RBI стала крупнейшим эмитентом зеленых облигаций в этих странах.