Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье1 сентября 2021 15:27

Бабура объяснила, будут ли родителей без ПЦР-тестов пускать в школы Калининграда

Главный государственный санитарный врач региона провела вебинар
Николай Литвинов
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

По случаю начала нового учебного года главный государственный санитарный врач Калининградской области провела вебинар для родителей. Как сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, Елена Бабура ответила на самые популярные вопросы, возникающие в связи с антиковидными мерами.

Один из вопросов касался доступа родителей в школы.

- Сообщения о допуске в образовательные организации родителей с результатами ПЦР-тестов, появляющиеся в социальных сетях, не соответствуют действительности, - заявила Елена Бабура. - Образовательные организации не могут вводить избыточные требования, которые не обоснованы эпидемиологически.