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По случаю начала нового учебного года главный государственный санитарный врач Калининградской области провела вебинар для родителей. Как сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, Елена Бабура ответила на самые популярные вопросы, возникающие в связи с антиковидными мерами.

Один из вопросов касался доступа родителей в школы.

- Сообщения о допуске в образовательные организации родителей с результатами ПЦР-тестов, появляющиеся в социальных сетях, не соответствуют действительности, - заявила Елена Бабура. - Образовательные организации не могут вводить избыточные требования, которые не обоснованы эпидемиологически.