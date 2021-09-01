«КиноПоиск HD» и Wink покажут фильм о главном хоккейном противостоянии Урала

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1 сентября одновременно со стартом нового сезона Континентальной хоккейной лиги вышел документальный фильм «Уральское дерби». Картина рассказывает о принципиальном противостоянии двух хоккейных городов - Челябинска и Магнитогорска.

Главные герои фильма - игроки челябинского «Трактора» и магнитогорского «Металлурга» 2007 года рождения. Молодые документалисты и выпускники ВГИКа из студии «СТАЯ.DOC» следовали за ними на турниры и тренировки, снимали их в гостиницах и раздевалках, общались с родителями, тренерами, болельщиками, одноклубниками, бывшими и действующими хоккеистами.

- Урал одержим хоккеем. Здесь находится сильнейшая хоккейная школа, вырастившая огромное количество звезд мирового уровня. Это то, чем Урал поистине может гордиться: «золотые дети», которые будут прославлять свой клуб, город, землю. И этот феномен превращает провинциальные города в центры мирового значения, равные Далласу, Питтсбургу, Торонто, - рассказал режиссер Арсений Кайдацкий. - Съемки были долгими и тяжелыми, но благодаря исключительной заинтересованности и личной поддержке наших героев нам удалось превратить проект в большое кино. Мы старались шагнуть чуть дальше просто спортивного фильма и рассказать историю о мечте, одержимости и том сокровенном, что навсегда останется в нашем детстве.

- Мы с удовольствием поддерживаем молодых российских документалистов, особенно когда они пытаются разобраться в такой захватывающей теме, как многолетнее противостояние двух хоккейных городов-соседей из одного региона. Этот дух соперничества как будто витает в воздухе, впитывается юными хоккеистами буквально с первых выходов на лед. Очень интересно проследить, как оно проникает в сознание детей, становится мощной мотивацией для достижения целей. Пусть это соперничество будет мощным стимулом для развития российского хоккея, появления новых ярких звезд, дарит сильные эмоции болельщикам, но не покидает пределов ледовых дворцов, - отметил директор по контентной политике «Ростелекома» Александр Косарим.

- «Уральское дерби» - это очень живая история, настоящее исследование духа соперничества, юности и стремления к победе. Фильм снят такой же молодой и яркой творческой командой, которую поддержал «КиноПоиск HD», - прокомментировала директор по контенту медиасервисов «Яндекса» Ольга Филипук.

Документальный фильм «Уральское дерби» уже доступен на «КиноПоиск HD» и в видеосервисе Wink компании «Ростелеком».