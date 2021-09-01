По данным сервиса «Авито Авто», за II квартал продажи подержанных электрокаров в Калининградской области выросли на 450% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя цена составила 2 650 000 рублей.

Самая популярная модель электрокара на вторичном авторынке в Калининградской области - Nissan Leaf со средним ценником 750 000 рублей. Второй по популярности является Tesla Model S, средняя цена которой составляет 5 170 000 рублей. Третью строчку в рейтинге наиболее популярных электрокаров на вторичном рынке в Калининградской области занимает Tesla Model X, средняя цена 6 023 000 рублей.