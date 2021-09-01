В Калининграде волонтеры собрали 50 кг мусора в Преголе

. Фото: Предоставлено организаторами

В Калининграде провели экокаякинг – волонтеры плавали на лодках про Преголе и собирали мусор. Организатором акции, которую провели уже не первый раз, выступил городской экскурсовод Евгений Мосиенко и «Добро39добро» (эти ребята занимаются субботниками и помощью бездомным животным).

- Мы вышли на реку, несмотря на дождливую погоду. На предмет мусора обследовали участок Преголи от Двухъярусного моста до эллингов на острове, - рассказывает Евгений.

. Фото: Предоставлено организаторами

В экологической акции участвовало 9 человек. Все вместе они собирали пакеты, банки и бутылки, которые в количестве плавают в речке в черте города.

В итоге было собрано около 50 кг мусора. Все «сокровища» отправили на сортировку. Пластик и стекло пойдут на переработку.

Подобные экологические выезды еще планируются в течение осени.