Незрячие велосипедисты из Калининграда устроили заезд по побережью

. Фото: Предоставлено организаторами

Незрячие велосипедисты из Калининграда поучаствовали в необычном заезде, который состоялся 29 августа. Организаторами выступила ассоциация молодых инвалидов «Аппарель», которая работает в Калининграде с 1999 года, а ее участники периодически устраивают походы.

- Поначалу мы организовывали палаточные лагеря и экскурсии, потом ходили по реке на байдарках. Мы всегда проявляли активность и мечтали о велосипедах. Нам удалось приобрести четыре велотандема, на которых и катаются незрячие. Конечно, мы приглашаем рулевых из числа опытных велосипедистов, которые сидят впереди, задают ритм движения и направление. Происходит взаимодействие. Мы, незрячие, всегда в паре с кем-то: когда идем, когда плывем или когда едем на велосипеде, - рассказывает руководитель ассоциации «Аппарель» Сергей Киселев.

Участники, всего 11 человек, проехали от Донского в сторону Филинской бухты, прогулялись по берегу моря и лесу, устроили пикник.

Подобные велосипедные заезды планируются и в будущем.