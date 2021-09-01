Под Калининградом открылся Центр выявления талантов у детей

. Фото: Александр КАТЕРУША

Его назвали калининградским «Сириусом» - 1 сентября заработал Центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. Открылся он в поселке Ушаково Гурьевского городского округа.

Как рассказали в пресс-службе областного правительства, на площадке регионального центра будут реализовываться новые образовательные программы: работа с большими данными, IT-технологии, проектная и исследовательская деятельность, освоение космоса, мультипликация и видеопроизводство, шахматы и киберспорт и др.

Для всего этого уже закуплено современное оборудование: станки с числовым программным обеспечением, лабораторное аналитическое оборудование, робототехнические комплексы, парк 3D принтеров и 3D сканеров, киносъемочная аппаратура…

Отмечается, что сотрудники регионального центра и преподаватели образовательных программ прошли подготовку по работе с одаренными детьми, в том числе курсы повышение квалификации на базе образовательного центра «Сириус» в Сочи.