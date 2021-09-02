В Калининградской области матрос-призывник избил сослуживца за то, что тот уснул на посту

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Фото: Александр КАТЕРУША
Инцидент случился в войсковой части №95043, расположенной в Гвардейске. Матрос-призывник был дежурным по роте и застал дневального спящим. Он ничего не придумал лучше, как избить сослуживца. Об этом сообщила пресс-служба ВСУ СК РФ по Балтфлоту.
Матрос нанес три сильных удара рукой, у парня произошел разрыв селезенки, а это уже расценивается как тяжкий вред здоровью.
Приговором Балтийского гарнизонного военного суда матросу назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении.
Подсудимый полностью признал свою вину.