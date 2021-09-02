В Калининграде открывается бесплатная выставка работ художника Владимира Щербакова

Организатором выставки «Владимир Щербаков. Работы на бумаге» (0+), посетить которую можно бесплатно, выступил Балтийский филиал Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Экспозицию представят в Калининградском музее изобразительных искусств.

Выставочный проект представляет многолетний творческий путь художника. Владимир Щербаков (1953-2020 гг.) - художник, член Союза художников России. Его произведения находятся в собраниях Государственной Третьяковской галереи, Калининградского музея изобразительных искусств, Калининградского историко-художественного музея, Окружного музея города Плен (Германия), в общественных и частных коллекциях.

«Владимир, виртуозно владевший различными художественными практиками и технологиями, создавал произведения, в которых смысл, эстетическое содержание становились выше того или иного ремесла, которое было ему необходимо непосредственно для образа, явленного миру», - говорят организаторы.

Выставка открывается 2 сентября и проработает до 19 сентября.