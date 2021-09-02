В Калининграде собрали деньги для двух больных девочек

Алина Тютявина Фото: Фонд "Берег надежды"

Калининградский фонд «Берег надежды» объявил о завершении сбора средств для Леры Визигиной и Алины Тютявиной. Для девочек в общей сложности собрано 152 300 рублей.

11-летняя Алина Тютявина из Правдинского района растет в многодетной семье. В 2019 году у девочки обнаружили онкологию, и теперь ей нужно постоянно проходить обследования в Москве. «Берег надежды» собирал средства на три поездки до федерального центра и обратно, а также на проживание рядом с ним. Сумма к сбору составляла 120 000 рублей.

13-летней Лере из Калининграда помощь нужна была срочно. У девочки вышел из строя кохлеарный имплант, она почти перестала слышать. Стоимость запасных частей составляла 32 300 рублей.

Как рассказали в фонде, с отчетом о собранных средствах и оплаченных расходах можно ознакомиться здесь.