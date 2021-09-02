В Зеленоградске ветер раскачал кабинки с людьми на колесе обозрения

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Вчерашний ветер, поваливший несколько деревьев в Калининграде, добавил остроты ощущений посетителям колеса обозрения в Зеленоградске. Как сообщают очевидцы, после полудня кабинки «Глаза Балтики» начали сильно раскачиваться.

«Страшно было за людей, сидящих в кабинках. Но, видно, им не хватало адреналина, раз пошли кататься несмотря на непогоду», - рассказала порталу klops.ru жительница Зеленоградска.

К счастью, никто во время экстремального катания на колесе не пострадал. Аттракцион проработал весь день.

- Колесо было спроектировано для такого климата на первой линии и работает при ветре до 15 метров в секунду, а было 8 м/с, - рассказал klops.ru технический директор управляющего аттракционом партнера ООО «Семейный парк» Виктор. - Кассиры и операторы людей предупреждали, что кабинки болтаются от порывов ветра, никакой опасности это не влечет. У нас стоит два датчика Гостехнадзора, если бы было превышение ветра сверх нормы, то нам работу приостановили бы.

Колесо обозрения «Глаз Балтики» высотой 50 метров запустили в Зеленоградске 1 июня. Оно располагается на берегу моря, возле площади «Роза ветров».