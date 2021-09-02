В Калининграде приставы арестовали участок у строительной компании

Долги в 1,4 миллиона рублей по налогам и пени накопило ООО, занимающееся строительством, арендой и продажей недвижимости. В отделении по особым исполнительным производствам УФССП России по Калининградской области возбудили исполнительное производство.

- Руководитель фирмы, занимающейся строительством, арендой и продажей недвижимости, не выполнил требований исполнительного документа в установленный срок, - сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

Чтобы побудить организацию к погашению задолженности, судебный пристав-исполнитель наложила арест на один из принадлежащих фирме земельных участков. В случае неуплаты землю передали бы на реализацию в Росимущество.

Перспектива лишиться участка строительную компанию явно не устраивала, и задолженность была погашена в полном объеме. Деньги уже поступили в консолидированный бюджет.