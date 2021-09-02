ДТП на Приморском кольце: «Рено» врезался в ГАЗ, дорожного рабочего ранило деревянным брусом

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Авария произошла утром в среду, 1 сентября, на 10-м километре Приморского кольца. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, в направлении Калининграда двигался автомобиль «Рено» под управлением 76-летнего водителя. В месте проведения дорожных работ «Рено» врезался в стоящий на обочине ГАЗ с прицепом.

Вылетевший из прицепа деревянный брус ударил 60-летнего рабочего, который ремонтировал дорожное ограждение. Телесные повреждения получил и водитель «Рено».