Работники общепита, банка и магазинов: кто заразился коронавирусом в Калининграде

За последние сутки в нашей области зарегистрировали 179 случаев коронавирусной инфекции. Как сообщает региональный оперативный штаб, среди заболевших:

- 45 пенсионеров;

- 40 неработающих.

- 38 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 9 работников транспортных предприятий, водителей;

- 8 работников промышленных предприятий;

- 7 работников предприятий пищевой промышленности;

- 7 медицинских работников;

- 7 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 5 студентов (КМРК; БФУ имени Канта; КГТУ; педагогический колледж Черняховск);

- 3 школьника;

- 2 ребенка до 6 лет, не посещающих садики;

- 2 работника образования;

- 2 работника с/х предприятий;

- 1 сотрудник банков;

- 1 сотрудник предприятия по оказанию телекоммуникационных услуг;

- 1 сотрудник учреждений культуры и досуга;

- 1 воспитанник детского сада.

У 137 заразившихся болезнь протекает только с симптомами ОРВИ, у 16 началась пневмония, у 26 человек никаких симптомов нет.