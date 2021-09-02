Работники общепита, банка и магазинов: кто заразился коронавирусом в Калининграде

За последние сутки в нашей области зарегистрировали 179 случаев коронавирусной инфекции. Как сообщает региональный оперативный штаб, среди заболевших:
- 45 пенсионеров;
- 40 неработающих.
- 38 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 9 работников транспортных предприятий, водителей;
- 8 работников промышленных предприятий;
- 7 работников предприятий пищевой промышленности;
- 7 медицинских работников;
- 7 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 5 студентов (КМРК; БФУ имени Канта; КГТУ; педагогический колледж Черняховск);
- 3 школьника;
- 2 ребенка до 6 лет, не посещающих садики;
- 2 работника образования;
- 2 работника с/х предприятий;
- 1 сотрудник банков;
- 1 сотрудник предприятия по оказанию телекоммуникационных услуг;
- 1 сотрудник учреждений культуры и досуга;
- 1 воспитанник детского сада.
У 137 заразившихся болезнь протекает только с симптомами ОРВИ, у 16 началась пневмония, у 26 человек никаких симптомов нет.