На какие курорты летали калининградские клиенты Tele2 этим летом

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С мая по конец августа калининградские абоненты Tele2 вылетали на юг в основном из Калининграда, но также через аэропорты Москвы и Санкт-Петербурга. В целом для полетов на юг жители анклава использовали 65 аэропортов страны. Data scientists Tele2 изучили, насколько были активны клиенты перед вылетом и сразу по прилете в такие города, как Сочи, Анапа, Геленджик, Краснодар, Ростов-на-Дону и Волгоград. По сравнению с 2020 годом количество летающих туристов из Калининграда в отпускной период выросло на 76%.

В аэропортах вылета и прилета калининградские путешественники в общей сложности совершили более 370 тыс. звонков, проговорив больше 580 тыс. минут. Также в ожидании рейса и при получении багажа отдыхающие скачали 18 000 Гб интернета – на 57% больше, чем за отпускной период в 2020 году.

Наиболее активным месяцем для путешествий на самолете в 2021 году стал июнь. Для сравнения, в 2020 году калининградцы чаще улетали на южные курорты в августе, что было связано с ослаблением ограничений в связи с пандемией. Самым популярным южным направлением для калининградцев стал Сочи. С большим отрывом на втором месте по популярности – Краснодар, на третьем – Ростов-на-Дону.

Летом 2021 года вырос поток туристов и в Калининград. Балтийское побережье привлекало абонентов Tele2 со всей России наравне с курортами Сочи и Краснодара. Чаще всего с мая по конец августа в калининградский аэропорт прилетали туристы из Москвы. На втором и третьем местах – путешественники из Санкт-Петербурга и Челябинска. Пятерку замыкают клиенты оператора из Нижнего Новгорода и Перми. В сравнении с 2020 годом количество путешественников, которых принял калининградский аэропорт, выросло в 2 раза.