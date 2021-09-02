В Янтарном мужчина напал с ружьем на группу туристов

Следственный отдел «Светлогорский» возбудил третье уголовное дело в отношении 53-летнего жителя Янтарного. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, преступления мужчина совершил в июле нынешнего года.

Инцидент произошел ночью на улице Советской. Группа подростков шумела на автобусной остановке, что возмутило проживавшего в соседнем доме ранее судимого мужчину. Он достал двуствольное охотничье ружье и направился к молодежи. По дороге ему встретилась группа туристов из Калининграда, которых вооруженный житель Янтарного принял за шумевшую компанию. Мужчина стал угрожать ружьем калининградцу и избил двух его спутниц. Одной из девушек нападавший порвал щеку прикладом ружья - после травмы остался рубец.

Участковые уже изъяли оружие, разрешение на его хранение у мужчины, как ни странно, было. В отношении подозреваемого возбуждены три уголовных дела по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством», ч. 2 ст. 115 «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Расследование продолжается.