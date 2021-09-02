Из-за ремонта дороги перекрыли въезд на ул. Карташева со стороны Балтийского шоссе

Сегодня, 2 сентября, подрядчик приступил к ремонту улицы Карташева в микрорайоне имени Космодемьянского. Въезд со стороны Балтийского шоссе перекрыли водоналивными блоками, что вызвало возмущение некоторых автомобилистов и пассажиров общественного транспорта.

Изначально начать ремонт планировалось еще 6 августа, но городские власти не разрешили подрядчику перекрывать движение до тех пор, пока не будут заключены договоры с субподрядчиками.

Перекрывать улицу будут в несколько этапов. Ремонтные работы должны завершиться до 8 октября 2022 года. На это время изменятся автобусные маршруты № 5, 8, 32 и 92.